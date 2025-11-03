Инцидент произошел в автобусе 52 маршрута (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми задымился автобус 52-го маршрута. Пассажиры успели вовремя эвакуироваться, пострадавших нет. Кадры дымящегося транспортного средства публикуют местные telegram-каналы.

«Сегодня пассажиры автобуса №52, следующего по маршруту „Микрорайон Водники — Комсомольская площадь“, почувствовали запах горелого пластика, а затем увидели дым. Водитель остановил автобус и пассажиры покинули салон. Никто не пострадал», — сообщают очевидцы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается. По данным городского дептранса, информация об инциденте не поступала, передает properm.ru.

