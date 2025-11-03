Логотип РИА URA.RU
В Перми задымился автобус

Пассажиры автобуса в Перми эвакуировались из-за густого дыма в салоне
03 ноября 2025 в 12:58
Инцидент произошел в автобусе 52 маршрута (архивное фото)

Инцидент произошел в автобусе 52 маршрута (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми задымился автобус 52-го маршрута. Пассажиры успели вовремя эвакуироваться, пострадавших нет. Кадры дымящегося транспортного средства публикуют местные telegram-каналы.

«Сегодня пассажиры автобуса №52, следующего по маршруту „Микрорайон Водники — Комсомольская площадь“, почувствовали запах горелого пластика, а затем увидели дым. Водитель остановил автобус и пассажиры покинули салон. Никто не пострадал», — сообщают очевидцы. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается. По данным городского дептранса, информация об инциденте не поступала, передает properm.ru.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Южном обходе Перми произошел пожар в автобусе маршрута №106, следовавшем по направлению «ЖК Медовый — Автовокзал». Инцидент случился около 8:30 утра 24 сентября, когда транспортное средство, возвращаясь в парк без пассажиров и внезапно загорелось.

