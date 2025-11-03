С какой улицы человек рассеянный: тест по произведениям детства Самуила Маршака

Самуил Маршак подарил нам добрые и остроумные стихи, которые мы помним с детства: про рассеянного человека, мистера Твистера, глупого мышонка и многих других персонажей. 3 ноября исполняется 138 лет со дня рождения легендарного поэта. Тест URA.RU поможет проверить, насколько читатели хорошо помнят творчество Маршака. Как думаете, получится пройти его без единой ошибки?