Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

С какой улицы человек рассеянный: тест по произведениям детства Самуила Маршака

Сложный тест на знание произведений Самуила Маршака
03 ноября 2025 в 12:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Человек рассеянный с нашим тестом точно бы не справился

Человек рассеянный с нашим тестом точно бы не справился

Фото: Кадр из мультфильма «Вот какой рассеянный», реж. Марианна Новогрудская, 1975, ТО «Экран»

Самуил Маршак подарил нам добрые и остроумные стихи, которые мы помним с детства: про рассеянного человека, мистера Твистера, глупого мышонка и многих других персонажей. 3 ноября исполняется 138 лет со дня рождения легендарного поэта. Тест URA.RU поможет проверить, насколько читатели хорошо помнят творчество Маршака. Как думаете, получится пройти его без единой ошибки?

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал