С какой улицы человек рассеянный: тест по произведениям детства Самуила Маршака
Человек рассеянный с нашим тестом точно бы не справился
Фото: Кадр из мультфильма «Вот какой рассеянный», реж. Марианна Новогрудская, 1975, ТО «Экран»
Самуил Маршак подарил нам добрые и остроумные стихи, которые мы помним с детства: про рассеянного человека, мистера Твистера, глупого мышонка и многих других персонажей. 3 ноября исполняется 138 лет со дня рождения легендарного поэта. Тест URA.RU поможет проверить, насколько читатели хорошо помнят творчество Маршака. Как думаете, получится пройти его без единой ошибки?
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.