Курганские мастерицы сшили патриотичное панно из старых джинсов. Фото
Панно «Родина-Мать», изготовленное жительницами Курганской области, поразило гостей
Патриотичное панно из старых джинсов изготовили мастерицы из Звериноголовского округа Курганской области. Они представили свое изделие на Международном дне сельских женщин, поразив гостей праздника. Об этом сообщает курганский Союз женщин России.
«Звериноголовский округ представил конкурсное изделие — панно „Родина-Мать“. Участники показали глубокое и трогательное произведение, отражающее любовь к Родине и уважение к ее защитникам», — сообщается в группе «Союз женщин России Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Звериноголовцы также исполнили душевную патриотичную песню, покорившую зрителей. Так сельчане подтвердили, что творчество, идущее от сердца, всегда находит отклик.
Жительницы Курганской области изготовили панно «Родина-Мать»
Творческие инициативы жителей Курганской области отражают широкое движение поддержки защитников страны, которое охватывает регион на разных уровнях. Ранее сотрудники курганских предприятий «Курганприбор» и СКТБ «Курганприбор» собрали более 32 миллионов рублей в помощь участникам специальной военной операции всего за один месяц, а также создали собственный гимн завода, демонстрируя, как патриотизм проявляется как в материальной поддержке, так и в творческих формах выражения.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!