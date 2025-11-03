Панно «Родина-Мать», изготовленное жительницами Курганской области, поразило гостей Фото: ВКонтакте/Союз женщин России Курган

Патриотичное панно из старых джинсов изготовили мастерицы из Звериноголовского округа Курганской области. Они представили свое изделие на Международном дне сельских женщин, поразив гостей праздника. Об этом сообщает курганский Союз женщин России.

«Звериноголовский округ представил конкурсное изделие — панно „Родина-Мать“. Участники показали глубокое и трогательное произведение, отражающее любовь к Родине и уважение к ее защитникам», — сообщается в группе «Союз женщин России Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Звериноголовцы также исполнили душевную патриотичную песню, покорившую зрителей. Так сельчане подтвердили, что творчество, идущее от сердца, всегда находит отклик.

Жительницы Курганской области изготовили панно «Родина-Мать»




