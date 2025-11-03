Уральских баскетболисток назвали лучшими в Европе
В Свердловской области растет популярность баскетбола
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал баскетболисток БК УГМК лучшими в Европе. Он также отметил рост популярности этого вида спорта в Свердловской области.
«Мне очень нравится то, что происходит в Свердловской области, здесь очень много баскетбола, а женский баскетбол — сильнейший в Европе. Очень серьезно подтянулся мужской клуб „Уралмаш“», — сказал Кириленко в интервью ТАСС. Он также отметил развитие баскетбола 3х3 в регионе, включая лигу серебряного призера Олимпиады-2020 Кирилла Писклова, созданную для подрастающего поколения.
Женский БК УГМК является 18-кратным чемпионом России и шестикратным победителем Евролиги, а мужской «Уралмаш», возрожденный в 2015 году, в прошлом сезоне завоевал Кубок России и активно конкурирует в Единой Лиге ВТБ. В новом сезоне женская команда УГМК стартовала с шести побед подряд.
