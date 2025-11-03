Какие праздники отмечают 4 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 4 ноября 2025 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вторник, 4 ноября, отмечен днем раскопки гробницы Тутанхамона, рождением кассового аппарата и заботой о себе. В России отмечают день народного единства и освобождение Москвы. Православные верующие чтят Казанскую икону Божией Матери, в народе — Казанская. В эту дату родились Джордж Мур, Игорь Савченко, Мэттью Макконахи и Татьяна Александрова. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 4 ноября 2025 года

День царя Тутанхамона

Британский археолог Говард Картер 4 ноября 1922 года открыл в Долине Царей почти нетронутую гробницу юного фараона Тутанхамона. Это открытие стало одной из величайших археологических сенсаций XX века и дало миру уникальные сведения о культуре и быте Древнего Египта.

Внутри усыпальницы нашли более пяти тысяч предметов: колесницы, статуэтки, вазы, украшения, оружие и драгоценности. Сам Тутанхамон покоился в трех вложенных друг в друга гробах, внутренний из которых был из чистого золота. Его лицо покрывала знаменитая золотая маска — символ искусства и духовности Египта.

Продолжение после рекламы

4 ноября отмечают День царя Тутанхамона — дату, когда была найдена его гробница Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Global Look Press

Фараон правил всего девять лет и умер девятнадцатилетним. Современные исследования показали, что причиной смерти, вероятно, стала малярия. Несмотря на короткую жизнь, он стал символом древнеегипетской цивилизации: его гробница — единственная, почти полностью сохранившаяся с древности.

После открытия началась «египтомания»: мотивы пирамид, жуков-скарабеев и золотых орнаментов вошли в моду, архитектуру и искусство. Легенда о «проклятии фараонов», возникшая после смерти лорда Карнарвона, только усилила интерес к тайнам Египта.

В 2025 году событие обрело особое значение: в начале ноября в Гизе открылся Большой Египетский музей, где впервые представлены все 5000 сокровищ фараона — от золотой маски до колесниц.

День заботы о себе

Этот день, который празднуется 4 ноября, напоминает каждому: нельзя помогать другим, забывая о себе. Забота о себе — не эгоизм, а проявление любви к жизни. Когда человек выспался, поел с аппетитом и позволил себе отдых, он становится спокойнее, добрее и продуктивнее.

Начать можно с элементарного: достаточно спать, питаться разнообразно и больше двигаться. Полезно включать в рацион овощи, фрукты, каши и зелень, а также пить больше воды. Прогулка на свежем воздухе или короткая разминка утром уже придают бодрости и хорошего настроения.

Сон — главный источник восстановления Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Иногда лучшая помощь себе — это остановиться. Выключите уведомления, послушайте музыку, почитайте книгу, побудьте наедине с собой. Такие моменты тишины помогают восстановить силы и вернуть внутренний баланс.

Полезно делать то, что радует: встретиться или созвониться с друзьями, прогуляться, приготовить любимое блюдо или просто улыбнуться утру. Радость в мелочах делает день ярче и наполняет энергией.

День заботы о себе призывает вспомнить: чтобы отдавать тепло, нужно сохранить свое. Один день внимания к себе способен изменить многое — улучшить настроение, вдохновить на перемены и напомнить, что жизнь состоит не только из обязанностей, но и из удовольствий.

День рождения кассового аппарата

День рождения устройства, без которого невозможно представить современную торговлю отмечается 4 ноября. Кассы обеспечивают честность расчетов, защищают права покупателей и помогают предпринимателям вести прозрачный учет.

Первый кассовый аппарат был запатентован Джеймсом Ритти в 1879 году. Владелец кафе в Дейтоне столкнулся с воровством выручки сотрудниками и, вдохновившись прибором, фиксирующим обороты судового двигателя, создал устройство для учета продаж. Первая модель фиксировала каждую операцию на диске, а позже появился индикатор, видимый и продавцу, и покупателю. Так появился «Неподкупный кассир Ритти».

Продолжение после рекламы

Изобретение быстро распространилось в США и по всему миру Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ранние кассы были настоящими произведениями искусства из меди, красного дерева и никеля. Сегодня кассовые аппараты хранят данные на фискальных накопителях, защищают бизнес от ошибок и мошенничества, помогают государству контролировать налоги и подтверждают покупки.

Российские праздники 4 ноября 2025 года

День народного единства

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Этот государственный праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

В начале XVII века после смерти Ивана Грозного страна погрузилась в Смутное время. Москву захватили польские войска, и патриарх Гермоген призвал народ защитить Отечество и веру. Народное ополчение под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского собрало добровольцев разных сословий и религий. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы 4 ноября 1612 года освободили Москву, положив конец иностранной интервенции.

Этот день символизирует патриотизм, сплоченность народа и историческую память о возрождении России Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Праздник был официально установлен в 2004 году, чтобы заменить советский «День согласия и примирения». Сегодня День народного единства отмечается массовыми гуляниями, концертами, спортивными и благотворительными мероприятиями. Главные события проходят в Нижнем Новгороде — родине Минина и Пожарского, и на Красной площади в Москве.

День освобождения Москвы от польских интервентов

Россия 4 ноября отмечает День освобождения Москвы от польских интервентов 1612 года, символ патриотизма, единства и духовной стойкости народа. Этот день связан с окончанием Смутного времени, периода кризиса после смерти Ивана Грозного, когда страна оказалась на грани катастрофы.

Историческое событие отмечалось еще с 1649 года как праздник в честь Казанской иконы, а в современной России стало государственным праздником и выходным днем с 2005 года. День символизирует сплоченность народа, силу коллективных усилий и память о победах предков.

Православный праздник 4 ноября 2025 года

День празднования Казанской иконы Божией Матери

Казанская икона Божией Матери — один из самых почитаемых образов в православии. Она была обретена чудесным образом в Казани в 1579 году девочкой Матроной и с тех пор сопровождается многочисленными исцелениями.

Сегодня праздник совмещен с Днем народного единства и отмечается дважды в году — 21 июля и 4 ноября. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, крестные ходы, молитвы о защите Отечества и мире, а в Казани организуются особые торжества, выставки и культурные мероприятия. Икона символизирует покровительство Богородицы, духовную стойкость и национальное единство русского народа.

Продолжение после рекламы

Народный праздник 4 ноября 2025 года

Казанская

По народному календарю 4 ноября отмечается День Казанской иконы Божией Матери — один из самых значимых православных праздников. Икона стала символом духовной поддержки, патриотизма и защиты, а в честь ее чудесного обретения был основан Богородицкий монастырь в Казани, где первой монахиней стала сама Матрона.

Браки, заключенные на Казанскую, будут счастливыми Фото: Илья Московец © URA.RU

Традиционно праздник связывается с завершением сельскохозяйственных работ и подготовкой к зиме. В этот день устраивали застолья для встречи мужчин после работы, угощали пирогами и блинами, а семьи обменивались небольшими подарками. С этим днем также связывали проведение осенних свадеб, считая, что браки, заключенные на Казанскую, будут счастливыми.

Народные приметы 4 ноября

С погодой на 4 ноября традиционно связывали прогноз на будущую зиму:

Дождь в этот день предвещал затяжные осенние дожди и будущий урожай.

Ясная, солнечная погода — скорые холода и суровую зиму.

Туман — предвестие оттепели.

Солнечная погода в этот день предвещала скорые холода и суровую зиму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кроме того, незамужние девушки совершали обряд: шли в березовую рощу и искали лист, покрытый инеем, чтобы увидеть на нем лицо будущего жениха. Замужние женщины молились о счастье в семье и здоровье своих детей.

Чего нельзя делать 4 ноября

Не следовало напиваться в праздник, даже на семейных застольях.

Работы по дому и тяжелый труд лучше было завершить заранее.

Нельзя было пренебрегать молитвой и забывать о духовной стороне праздника — в противном случае удача и благополучие могли обойти дом стороной.

Злоупотреблять алкоголем не стоит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Знаменитости, родившиеся 4 ноября