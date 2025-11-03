Глава Валенсии ушел в отставку из-за того, что обедал во время наводнения

После наводнения в Валенсии Карлос Масон решил уйти в отставку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент автономного региона Испании — Валенсия — Карлос Масон объявил о своей отставке после волны критики, связанной с его продолжительным обедом в период разрушительного наводнения. Так, он подал в отставку в связи с тем, что его компаньонка по трапезе Марибель Виллаплана должна была предстать перед судьей, ведущим расследование по факту несвоевременного реагирования властей на наводнение. Карлос Масон заявил, что ему следовало проявить «политическую дальновидность» и отменить запланированный обед.

«Я больше не могу это терпеть. <...> Я допустил ошибки, не имея политического видения, чтобы отменить свою повестку дня»», — сказал Масон в публичном обращении. Его слова передает Bloomberg.

В период стихийного бедствия в конце октября 2024 года Масон находился в заведении El Ventorro, где с 15:00 до приблизительно 18:45 по местному времени обедал в компании Виланланы. Согласно ее свидетельствам, в течение обеда ему поступали телефонные звонки, однако признаков тревоги он не демонстрировал. К тому моменту, когда они покинули ресторан, число погибших составило не менее 56 человек. После завершения обеда Карлос Масон направился в штаб-квартиру регионального правительства, а затем прибыл на заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в 20:28.

Причиной наводнения стали интенсивные осадки. Первая жертва была зафиксирована около 11:45. Однако, по заявлению Масона, официальные органы получили информацию о человеческих жертвах лишь в утром следующего дня. В результате природной катастрофы погибли 237 человек. Позже на улицы Валенсии вышли около 130 тысяч человек, требуя отставки Карлоса Масона. Как сообщало издание El Diario, данная акция протеста стала крупнейшей для Валенсии с 2003 года, когда граждане выступали против военной операции в Ираке.