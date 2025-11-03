Три легковушки столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло 3 ноября на Варшавском шоссе рядом со станцией метро «Аннино» в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадали минимум два человека, сообщили очевидцы telegram-каналу «Осторожно, Москва». К месту происшествия прилетел вертолет санавиации для эвакуации пострадавших.
«Это произошло при мне. Увидел двух человек, лежащих на асфальте. Кто-то еще в машине зажат», — рассказал очевидец аварии.
Обстоятельства и причины массового ДТП устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших и необходимости их госпитализации уточняется.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.