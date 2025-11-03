Логотип РИА URA.RU
Три легковушки столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Вертолет санавиации вылетел на ДТП на Варшавском шоссе
03 ноября 2025 в 18:05
Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло 3 ноября на Варшавском шоссе рядом со станцией метро «Аннино» в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадали минимум два человека, сообщили очевидцы telegram-каналу «Осторожно, Москва». К месту происшествия прилетел вертолет санавиации для эвакуации пострадавших.

«Это произошло при мне. Увидел двух человек, лежащих на асфальте. Кто-то еще в машине зажат», — рассказал очевидец аварии.

Обстоятельства и причины массового ДТП устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших и необходимости их госпитализации уточняется.

