Калининград получит еще 20 новых троллейбусов «Синара» из Челябинска

Еще три троллейбуса производства челябинского завода «Синара» отправились в Калининград. До конца текущего года самая западная область страны получит два десятка единиц современного электротранспорта. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Первые три троллейбуса „Синара“ уже в пути из Челябинска в Калининград. Всего до конца года с завода к нам поступит 20 единиц нового электротранспорта. Ждем! Спасибо Правительству России за поддержку», — написал Беспрозванных.

В сентябре 2024 года челябинцы отправили в Калининград тестовую партию троллейбусов. В рамках испытаний машины показали хорошие результаты. Челябинск обеспечил предприятие якорным заказом.

Как сообщало URA.RU ранее, предприятие по производству городского электротранспорта в Челябинске было создано в середине июня 2022 года. Весной 2023 года мощности первого в областном центре завода холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) представили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.