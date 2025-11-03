Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В пермском лесу появилась современная спортивная площадка с тренажерами. Фото

Зону отдыха «Романовское поле» в Перми оборудовали новыми спортивными объектами
03 ноября 2025 в 19:08
Новые тренажеры и спортивные площадки установили в пермских лесах (архивное фото)

Новые тренажеры и спортивные площадки установили в пермских лесах (архивное фото)

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Перми модернизировали зону отдыха «Романовское поле» — здесь появились новые спортивные площадки и тренажеры. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин. 

«В Левшинском лесничестве завершили обновление зоны отдыха „Романовское поле“. Оно находится рядом с улицей улицей Лянгасова. На территории установили современную спортивную площадку с девятью тренажерами, футбольные ворота, волейбольные стойки и трибуны с навесом для зрителей. Работы велись поэтапно: ранее уже обновили детскую площадку и зону для пикника», — написал Соснин в своем telegram-канале.

Параллельно в Перми благоустраивают и другие территории: восстанавливают зону отдыха «Детские забавы» в Верхне-Курьинском лесничестве, обновляют спортивные площадки в Черняевском лесу и устанавливают новые малые архитектурные формы на экологической тропе «Ботаническая».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Черняевском лесу проведут масштабный ремонт. На территории восстановят места отдыха, велосипедные и беговые дорожки, а также оборудуют комнату матери и ребенка.

Обновлен комплексное место отдыха «Романовское поле» в Орджоникидзевском районе

Фото: telegram-канал главы города Перми Эдуарда Соснина

