Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

American Conservative: Запад должен отказаться от «магического» мышления

03 ноября 2025 в 19:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Чиновникам в США и НАТО следует принять реальность, которая сейчас разворачивается на фронте конфликта, пишет The American Conservative

Чиновникам в США и НАТО следует принять реальность, которая сейчас разворачивается на фронте конфликта, пишет The American Conservative

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Западные государства должны отказаться от иллюзорных представлений относительно возможной победы Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative. Так, представителям американской администрации и руководству НАТО необходимо признать существующее положение дел, каким бы неудобным оно ни представлялось.

«Текущее „магическое“ мышление руководства на Западе грозит обернуться кошмаром для всего мира», — говорится в материале. По мнению авторов публикации, в случае продолжения боевых действий Москва в конечном счете одержит верх. Единственной альтернативой подобному развитию событий может стать риск перерастания конфликта в Третью мировую войну.

Ранее Леонид Кучма, занимавший пост президента Украины с 1994 по 2005 год, выступил с заявлением относительно конфликта в стране и вероятности развязывания Третьей мировой войны. По его словам, эти два явления не имеют прямой взаимосвязи. Вместе с тем бывший глава государства оговорился, что завершение одного события не гарантирует невозможность наступления другого.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал