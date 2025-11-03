American Conservative: Запад должен отказаться от «магического» мышления

Чиновникам в США и НАТО следует принять реальность, которая сейчас разворачивается на фронте конфликта, пишет The American Conservative Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Западные государства должны отказаться от иллюзорных представлений относительно возможной победы Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative. Так, представителям американской администрации и руководству НАТО необходимо признать существующее положение дел, каким бы неудобным оно ни представлялось.

«Текущее „магическое“ мышление руководства на Западе грозит обернуться кошмаром для всего мира», — говорится в материале. По мнению авторов публикации, в случае продолжения боевых действий Москва в конечном счете одержит верх. Единственной альтернативой подобному развитию событий может стать риск перерастания конфликта в Третью мировую войну.