Где в Кургане вкусно поесть и поиграть в приставку

В Кургане есть заведения общественного питания, где можно поиграть в приставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Город Курган предлагает своим жителям и гостям несколько заведений, где можно не только насладиться кухней, но и провести время за игровыми консолями. От уютных баров с лаунж-зонами до специализированных игровых клубов — в городе есть варианты для разных предпочтений и бюджетов. URA.RU собрало подборку пяти заведений, где удачно сочетаются гастрономия и развлечения.

Бар-ресторан «Горький»

Бар-ресторан «Горький» находится на улице Максима Горького, 63. Заведение работает с понедельника по четверг и в воскресенье с 12:00 до 01:00, в пятницу и субботу — с 12:00 до 03:00. Посетителям доступна терраса, действует dog-friendly политика, предусмотрена возможность заказа кофе навынос. В меню представлены лапша wok, рамен, паста, том-ям, картофель фри, салаты, сэндвичи, супы и боулы. Особенность заведения — наличие уединенной лаунж-зоны с игровой приставкой. Для ее бронирования необходим депозит в размере 2000 рублей за два часа использования.

Клуб настольных игр «ПроИгры»

Клуб настольных игр «ПроИгры» находится на втором этаже здания по адресу: улица Советская, 90а. Заведение предлагает настольные игры, мафию, НРИ, ККИ-Берсерк и Warhammer 40k. Игровые приставки Xbox Series S, PlayStation 4 с VR-шлемом доступны по стоимости входного билета. График работы: понедельник-пятница — с 13:00 до 22:00, стоимость посещения составляет 300 рублей (для школьников и студентов — 250 рублей). В субботу клуб открыт с 13:00 до 24:00, с 19:00 до 24:00 проводится вечер мафии, входной билет стоит 350 рублей (для школьников и студентов — 300 рублей). В воскресенье заведение работает с 13:00 до 22:00, стоимость посещения — 350 рублей (для школьников и студентов — 300 рублей). Также в клубе имеется Xbox 360, коллекция игр регулярно обновляется.

Бар «Собрание»

Мягкий бар «Собрание» расположен в жилом районе Заозерный по адресу: 4-й микрорайон, строение 1Б. График работы заведения: понедельник-четверг — с 16:00 до 02:00, пятница — с 16:00 до 04:00, суббота — с 12:00 до 04:00, воскресенье — с 12:00 до 02:00. Меню включает пиццу, бургеры, пасту, стейки, картофель фри, салаты, супы, крылышки и другие блюда. Среди дополнительных услуг — бронирование столиков, заказ навынос, винная карта, детское меню, живая музыка, VIP-зал, танцпол и настольные игры. В лаунж-зоне бара установлены четыре игровые приставки PlayStation 5, использование которых не требует внесения депозита.

Кальян-бар Zavisimost

Кальян-бар Zavisimost располагается на втором этаже здания по адресу: улица Коли Мяготина, 100/1. Режим работы: понедельник-четверг — с 12:00 до 01:00, пятница — с 12:00 до 03:00, суббота — с 14:00 до 03:00, воскресенье — с 14:00 до 01:00. В заведении гости могут курить кальян, играть в настольные игры и пробовать алкогольные коктейли. Помимо прочего, в баре имеются игровые приставки. Посещение заведения разрешено только лицам старше 18 лет.

Крафтовый бар Craft