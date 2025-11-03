В ДТП с детьми под Волгодонском могли погибнуть четыре человека. Фото, видео
Авария произошла на трассе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В аварии с детьми под Волгодонском погибли четыре человека. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей.
«Там четыре трупа. Сестра ехала в этом автобусе, уже в ДТП на трассе машины и автобус в них вписался», — сообщил источник.
В отдел Госавтоинспекции МВД России по городу Волгодонску направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Машина пострадала в ДТП
Фото: читатель URA.RU
Ранее сообщалось, что под Волгодонском произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находилась детская команда хоккеистов. Согласно информации очевидцев, наиболее серьезные повреждения получили два легковых автомобиля. Именно в этих машинах находились погибшие.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.