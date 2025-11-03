Логотип РИА URA.RU
В ДТП с детьми под Волгодонском могли погибнуть четыре человека. Фото, видео

В крупном ДТП с детьми под Волгодонском могли погибнуть четверо
04 ноября 2025 в 00:57
Авария произошла на трассе

Авария произошла на трассе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аварии с детьми под Волгодонском погибли четыре человека. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей.

«Там четыре трупа. Сестра ехала в этом автобусе, уже в ДТП на трассе машины и автобус в них вписался», — сообщил источник.

В отдел Госавтоинспекции МВД России по городу Волгодонску направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Машина пострадала в ДТП

Фото: читатель URA.RU

Ранее сообщалось, что под Волгодонском произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находилась детская команда хоккеистов. Согласно информации очевидцев, наиболее серьезные повреждения получили два легковых автомобиля. Именно в этих машинах находились погибшие.

