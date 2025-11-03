Авария произошла на трассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аварии с детьми под Волгодонском погибли четыре человека. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей.

«Там четыре трупа. Сестра ехала в этом автобусе, уже в ДТП на трассе машины и автобус в них вписался», — сообщил источник.

В отдел Госавтоинспекции МВД России по городу Волгодонску направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

