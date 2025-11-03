Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Под Нижним Тагилом женщина погибла при опрокидывании квадроцикла

04 ноября 2025 в 01:23
Водительница и пассажирка при поездке на квадроцикле не использовали шлемы

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Под Нижним Тагилом вблизи поселка Зональный погибла женщина, перевернувшись на квадроцикле с пассажиркой. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«41-летняя женщина, управлявшая квадроциклом, двигалась по полю со стороны ГСК „Колос-2“ в сторону поселка Зональный, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства. В результате опрокидывания водитель от полученных травм скончалась на месте», — рассказало ведомство в своем telegram-канале. 

Пассажирка квадроцикла, 50-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу №1 Нижнего Тагила. В рамках проверки установлено, что погибшая водитель не имела прав. Также обе женщины не использовали мотошлемы.

Сотрудники ГИБДД составили схему ДТП, провели осмотр транспортного средства и местности. По факту происшествия назначен комплекс экспертиз, включая химико-токсикологическую для определения состояния водителя в момент аварии. Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и использования защитной экипировки при управлении квадроциклом.

