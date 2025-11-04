Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Синоптик Тишковец назвал точную дату, когда в Москве нужно менять резину Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Московским автомобилистам следует срочно подготовиться к смене резины на зимний вариант. По прогнозу синоптика Евгений Тишковца, уже через неделю в столице установится зимняя погода с отрицательными температурами.

«К середине ноября наступит зима, и московским автомобилистам осталась неделя, чтобы переобуться на зимнюю резину. После 10 ноября начнется стремительное похолодание...» — заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС в эфире «Соловьев LIVE».

Погодные изменения будут сопровождаться переходом дождей в мокрый снег. Столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки, что сделает летнюю резину небезопасной.

