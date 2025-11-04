Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег
Синоптик Тишковец назвал точную дату, когда в Москве нужно менять резину
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Московским автомобилистам следует срочно подготовиться к смене резины на зимний вариант. По прогнозу синоптика Евгений Тишковца, уже через неделю в столице установится зимняя погода с отрицательными температурами.
«К середине ноября наступит зима, и московским автомобилистам осталась неделя, чтобы переобуться на зимнюю резину. После 10 ноября начнется стремительное похолодание...» — заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС в эфире «Соловьев LIVE».
Погодные изменения будут сопровождаться переходом дождей в мокрый снег. Столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки, что сделает летнюю резину небезопасной.
Ранее первый зампредсед комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев предупредил, что использование летней резины зимой может быть признано отягчающим вину обстоятельством при ДТП. Нарушение сезонных требований к шинам грозит водителям штрафом, а также напрямую влияет на безопасность.
