Мощнейшая вспышка на Солнце за два месяца: прогноз магнитных бурь на 5 ноября
На Солнце вот уже несколько дней продолжается повышенная активность
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Солнце зафиксирована мощная вспышка M5.0 — самая сильная с конца сентября. Ученые считают, что на этот раз выброс массы пройдет мимо Земли, но само явление подсказывает, что активность на звезде только растет. Чего ждать 5 ноября и как поведет себя магнитосфера в ближайшие дни — в прогнозе URA.RU.
Солнечная активность 5 ноября
Днем 3 ноября на Солнце произошла сильная вспышка уровня M5.0 с максимумом излучения около 13:11 по мск — наблюдения указывают на формирование крупного выброса корональной массы. На текущий момент точное направление выброса окончательно не определено: активная область смещена от прямого направления на Землю, поэтому большая часть плазмы, скорее всего, пройдет мимо планеты, отмечают ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.
Тем не менее вспышечная активность усилилась: с конца октября на видимую к Земле сторону Солнца вышли два крупных центра активности. По оценкам специалистов, начавшийся рост может продолжаться в ближайшие дни, а пик влияния на Землю возможен во второй половине недели.
Вероятность магнитной бури 5 ноября
Прогноз магнитной бури на ближайшие дни
Фото: Лаборатория солнечной активности
По данным прогноза на 5 ноября, магнитное поле Земли с большой долей вероятности останется спокойным. Оценки вероятностей таковы: 87% — спокойная магнитосфера, 10% — возбужденная, лишь 3% — вероятность слабой бури.
Однако возможны отдельные короткие возмущения — особенно если выбросы плазмы в сторону Земли подтвердятся. В таком случае последствия могут возникнуть с задержкой — через 1–3 дня после выброса.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото: Лаборатория солнечной активности
Судя по прогнозу ученых, нас ждет как минимум две потенциальные магнитные бури. График специалистов показывает следующую картину в ноябре:
- 4–5 ноября — преимущественно спокойный фон.
- 6 ноября — заметное увеличение вероятности возмущений: графики показывают, что шанс магнитной бури в четверг достигает 51%.
- 7–23 ноября — магнитосфера в эти дни останется спокойной или слегка возбужденной.
- 24–26 ноября — ожидается наиболее заметный всплеск геомагнитной активности за месяц. Ученые прогнозируют слабую магнитную бурю, которая может продлиться до двух дней.
- 27–30 ноября — постепенное снижение активности и возврат к спокойной геомагнитной обстановке.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Во время магнитных возмущений чувствительные люди могут ощущать легкое или умеренное недомогание. Чаще всего проявляются:
- Головные боли и давление в висках, головокружение, усталость.
- Скачки артериального давления, учащенное сердцебиение.
- Раздражительность, тревога, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость.
- Мышечная слабость, тяжесть в теле, ломота в суставах.
Обычно симптомы длятся от нескольких часов до суток и проходят самостоятельно. Важно высыпаться, не перенапрягаться, больше гулять и пить воду.
Какие таблетки пить при магнитных бурях
Если самочувствие ухудшилось, можно использовать мягкие средства для поддержки организма:
- От головной боли: ибупрофен, парацетамол или аналогичные препараты, согласно инструкции.
- При нервозности и бессоннице: валериана, пустырник, глицин или магний с витамином B6.
- Для сердечно-сосудистой поддержки: принимать только те препараты, которые назначены врачом.
- Общие меры: избегать кофеина и алкоголя, больше пить воды, снизить физические и эмоциональные нагрузки.
Если появляются сильная боль в груди, выраженная слабость или потеря сознания — обязательно обращаться за медицинской помощью. Возможно метеозависимость указывает на невыявленное хроническое заболевание.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.