Природа

Погода

Мощнейшая вспышка на Солнце за два месяца: прогноз магнитных бурь на 5 ноября

Лаборатория солнечной активности: вероятность бури 5 ноября — всего 3%
04 ноября 2025 в 11:18
На Солнце вот уже несколько дней продолжается повышенная активность

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Солнце зафиксирована мощная вспышка M5.0 — самая сильная с конца сентября. Ученые считают, что на этот раз выброс массы пройдет мимо Земли, но само явление подсказывает, что активность на звезде только растет. Чего ждать 5 ноября и как поведет себя магнитосфера в ближайшие дни — в прогнозе URA.RU.

Солнечная активность 5 ноября

Днем 3 ноября на Солнце произошла сильная вспышка уровня M5.0 с максимумом излучения около 13:11 по мск — наблюдения указывают на формирование крупного выброса корональной массы. На текущий момент точное направление выброса окончательно не определено: активная область смещена от прямого направления на Землю, поэтому большая часть плазмы, скорее всего, пройдет мимо планеты, отмечают ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Тем не менее вспышечная активность усилилась: с конца октября на видимую к Земле сторону Солнца вышли два крупных центра активности. По оценкам специалистов, начавшийся рост может продолжаться в ближайшие дни, а пик влияния на Землю возможен во второй половине недели.

Вероятность магнитной бури 5 ноября

Прогноз магнитной бури на ближайшие дни

Фото: Лаборатория солнечной активности

По данным прогноза на 5 ноября, магнитное поле Земли с большой долей вероятности останется спокойным. Оценки вероятностей таковы: 87% — спокойная магнитосфера, 10% — возбужденная, лишь 3% — вероятность слабой бури.

Однако возможны отдельные короткие возмущения — особенно если выбросы плазмы в сторону Земли подтвердятся. В таком случае последствия могут возникнуть с задержкой — через 1–3 дня после выброса.

Прогноз магнитных бурь на месяц 

Прогноз магнитных бурь на месяц

Фото: Лаборатория солнечной активности

Судя по прогнозу ученых, нас ждет как минимум две потенциальные магнитные бури. График специалистов показывает следующую картину в ноябре:

  • 4–5 ноября — преимущественно спокойный фон.
  • 6 ноября — заметное увеличение вероятности возмущений: графики показывают, что шанс магнитной бури в четверг достигает 51%.
  • 7–23 ноября — магнитосфера в эти дни останется спокойной или слегка возбужденной.
  • 24–26 ноября — ожидается наиболее заметный всплеск геомагнитной активности за месяц. Ученые прогнозируют слабую магнитную бурю, которая может продлиться до двух дней.
  • 27–30 ноября — постепенное снижение активности и возврат к спокойной геомагнитной обстановке.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Во время магнитных возмущений чувствительные люди могут ощущать легкое или умеренное недомогание. Чаще всего проявляются:

  • Головные боли и давление в висках, головокружение, усталость.
  • Скачки артериального давления, учащенное сердцебиение.
  • Раздражительность, тревога, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость.
  • Мышечная слабость, тяжесть в теле, ломота в суставах.

Обычно симптомы длятся от нескольких часов до суток и проходят самостоятельно. Важно высыпаться, не перенапрягаться, больше гулять и пить воду.

Какие таблетки пить при магнитных бурях

Если самочувствие ухудшилось, можно использовать мягкие средства для поддержки организма:

  • От головной боли: ибупрофен, парацетамол или аналогичные препараты, согласно инструкции.
  • При нервозности и бессоннице: валериана, пустырник, глицин или магний с витамином B6.
  • Для сердечно-сосудистой поддержки: принимать только те препараты, которые назначены врачом.
  • Общие меры: избегать кофеина и алкоголя, больше пить воды, снизить физические и эмоциональные нагрузки.

Если появляются сильная боль в груди, выраженная слабость или потеря сознания — обязательно обращаться за медицинской помощью. Возможно метеозависимость указывает на невыявленное хроническое заболевание.

