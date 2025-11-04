Логотип РИА URA.RU
Густой черный дым виден издалека: фура вспыхнула на пермской трассе

На Южном обходе Перми загорелась фура
04 ноября 2025 в 11:32
На месте ЧП работают экстренные служба (архивное фото)

На месте ЧП работают экстренные служба (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Южном обходе Перми 4 ноября загорелся грузовой автомобиль. По данным читателей URA.RU, инцидент произошел на эстакаде на участке трассы после Фролов.

«Грузовой автомобиль загорелся на мосту, транспорт остановился возле съезда в микрорайон Липовая гора. Виден черный дым», — пояснили собеседники агентства.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные городские службы. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, в результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.

