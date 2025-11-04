Гигантского сельдяного кита выбросило на сахалинский берег

Редкого краснокнижного кита выбросило на сахалинский берег Фото: Aqqa Rosing-Asvid/wikipedia.org/CC BY 2.0

Крупного финвала длиной около 12 метров выбросило на побережье Макаровского района Сахалина. Морское млекопитающее, занесенное в Красную книгу, обнаружили после шторма.

«Финвалы занесены в Красную книгу, такое появление — большая редкость. Кит мог погибнуть задолго до того, как попал на берег», — сообщил в своем telegram-канале блогер Сергей Любаченко. Он отметил, что усы животному уже успели подрезать.

Изучение погибших морских млекопитающих помогает ученым оценивать состояние популяций и брать необходимые пробы тканей для исследований. Блогер ведет систематический учет таких случаев уже третий год.

Финвал является вторым по величине животным на планете после синего кита. Взрослые особи могут достигать длины 27 метров и весить до 70 тонн.