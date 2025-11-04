Губернатор Махонин: единство Прикамья — в силе пермского характера. Видео
Дмитрий Махонин обратился к землякам в честь праздника
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Единство Прикамья заключается в многообразии народов, живущих в регионе, в силе пермского характера. Такое мнение по случаю праздничной даты, 4 ноября, высказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
«В нашем регионе проживает более 120 народов. Мы разные по национальности, вере, взглядам и образу жизни. Но всех нас объединяет родная земля и общие ценности. <...> Сегодня мы еще раз убеждаемся — наше единство в многообразии народов и культур», — написал Махонин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее с праздником россиян поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем обращении он отметил, что единство всех народов страны является залогом будущих побед.
