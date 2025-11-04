Логотип РИА URA.RU
Общество

Губернатор Махонин: единство Прикамья — в силе пермского характера. Видео

Губернатор Махонин поздравил жителей Пермского края с Днем народного единства
04 ноября 2025 в 13:15
Дмитрий Махонин обратился к землякам в честь праздника

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Единство Прикамья заключается в многообразии народов, живущих в регионе, в силе пермского характера. Такое мнение по случаю праздничной даты, 4 ноября, высказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

«В нашем регионе проживает более 120 народов. Мы разные по национальности, вере, взглядам и образу жизни. Но всех нас объединяет родная земля и общие ценности. <...> Сегодня мы еще раз убеждаемся — наше единство в многообразии народов и культур», — написал Махонин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее с праздником россиян поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем обращении он отметил, что единство всех народов страны является залогом будущих побед.

