Гигантский комнатный цветок выставили на продажу в Кургане. Стрелиция Николая высотой 2,5 метра продается за 200 тысяч рублей. Объявление размещено на популярном сайте.

«Продается стрелиция Николая. 2,5 метра, в активном росте, раскрываются новые листы, в горшке семь растений. Пересадка не требуется. Цена 200 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Цветок имеет экзотическое происхождение, а имя Николая обрело в честь русского правителя. В середине ХIХ века южно-африканская посольская делегация привезла в подарок российскому царю Николаю I растение под названием «дикий банан Наталя». Это растение разместили в оранжерее императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге, где оно в 1853 году зацвело. Директор сада, выдающийся ботаник Эдуард Регель исследовал растение и пришел к выводу, что это стрелиция, никем не описанная в науке. Он назвал новый вид Strelitzia nicolai в честь царя Николая I. Так африканское растение обрело русское имя.

Также есть легенда о том, что когда у стрелиции распускаются цветы, из бутона вылетают волшебные стрелы. Они пронзают сердца влюбленных, которые потом любят друг друга до конца жизни.

Гигантское растение упирается листьями в потолок стандартной квартиры Фото: сайт популярных объявлений








