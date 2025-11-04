Россия и Китай почти приблизились к полной торговле только в рублях и юанях
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах. Доля рубля и юаня в двусторонней торговле достигла 99,1%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Если говорить о расчетах, то 99,1% осуществляется в рублях и юанях», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия-1». Эта цифра подтверждает успешность курса на дедолларизацию в международной торговле.
Переход на расчеты в рублях и юанях стал ответом на западные санкции и способствует укреплению финансового суверенитета обеих стран. Процесс активно развивается с 2022 года. Эксперты отмечают, что дальнейший рост доли национальных валют в расчетах будет способствовать стабильности торговых отношений между Москвой и Пекином.
Курс на дедолларизацию, который Россия активно проводит с 2022 года в ответ на западные санкции, распространяется не только на торговлю с Китаем, но и на другие регионы. Ранее Москва уже начала переход на расчеты в национальных валютах со странами Центральной Азии и ведет переговоры с государствами АСЕАН, включая Вьетнам, о расширении торговли в рублях и юанях через использование российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).
