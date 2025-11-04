Украина за сутки выпустила более 200 беспилотников по России
04 ноября 2025 в 14:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО выявили и нейтрализовали 204 беспилотников над российскими регионами за сутки. Об этом следует из сводок Минобороны России. Львиная доля вражеского удара пришлась на европейскую часть России и приграничные регионы.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал