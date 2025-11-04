Двойной праздник Лазарева: как певец отметил 11-летие сына и что скрывает о других своих детях

Лазарев пожелал своему сыну счастья и здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Сергей Лазарев рассказал о праздновании 11-летия своего сына Никиты. Артист поделился подробностями двойного торжества — в тот же день отмечала день рождения и бабушка мальчика, посвятившая внуку трогательный пост. Как прошло торжество и что известно о других детях певца — в материале URA.RU.

Как Лазарев поздравил своего сына

Сергей Лазарев поделился с поклонниками атмосферой праздника, посвященного дню рождения сына. Вдохновленный увлечением Никиты, артист организовал для него тематическую вечеринку в футбольном стиле, где главными элементами декора стали мячи и другая спортивная атрибутика. Певец выложил в социальных сетях фотографии с торжества. В подписи он поздравил своего сына, назвав его своим продолжением и пожелав ему счастья и здоровья.

«Сынуле 11 лет! Моё продолжение! Мой замечательный, трогательный, мудрый и такой уже взрослый, Никитушка, будь счастлив и здоров! Моя безоговорочная любовь!» — написал артист.

Семья Сергея Лазарева отпраздновала день рождения его сына и матери Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помимо этого Лазарев рассказал, что они отметили двойной праздник, так как помимо дня рождения сына, — в этот день родилась и его мама. Семейное торжество прошло в кругу друзей.

Помимо поста в соцсетях, он выложил серию «историй» с сыном. На нем Никита Лазарев находится с тортом и свечой. Позже он опубликовал несколько архивных кадров с сыном с подписью: «Как вчера».

Поздравление от бабушки Никиты Лазарева

Мать Сергея Лазарева, Валентина, также поздравила своего внука. На странице в соцсетях та опубликовала их совместную фотографию и приложила поздравление:

«Любимый мой внучок, Никитушка! Необычайный внутренний свет, всех любит, оправдывает каждый неправильный поступок людей. Мягкий, но со своим стержнем внутри», — написала Валентина Лазарева. Также она отметила, пожелала ему здоровья, быть активным, уверенным и с устойчивой самооценкой.

Какие еще дети есть у Лазарева

Впервые отцом Лазарев стал в 2014 году, когда на свет появился Никита Лазарев. Два года он держал эту информацию в секрете. Позже, в 2019 году, он заявил, что девять месяцев назад стал отцом во второй раз. Тогда у него родилась дочь — Анна Лазарева.

Оба ребенка от одной матери, однако ее имя не называется. А также в обоих случаях Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери. По словам самого артиста, это решение было осознанным, так как он просто хотел стать отцом. В воспитании детей ему помогает его мама — Валентина Лазарева.