Рейс из Махачкалы в Пермь задержан из-за столкновения самолета с птицей

04 ноября 2025 в 16:34
Борт допустили к полету после инцидента в воздухе

Борт допустили к полету после неприятного инцидента

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Рейс авиакомпании «Азимут», следующий по маршруту Махачкала — Пермь, задерживается. Причиной стала ситуация, произошедшая при посадке в аэропорту Махачкалы: Superjet столкнулся с птицей. Об этом рассказали пассажиры.

«Представители перевозчика сообщили о произошедшем (о столкновении с птицей — прим. URA.RU). После осмотра специалистами оно было допущено к полету», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В авиакомпании уточнили, что сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы самолет смог продолжить маршрут.

По данным аэропорта Большое Савино, борт должен был прибыть в Перми 4 ноября в 14:25. Время изменили на 19:25. URA.RU рассказывало ранее о задержке в прикамской столице вылетов в  Минеральные Воды и Хургаду. 

