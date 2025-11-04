Рейс из Махачкалы в Пермь задержан из-за столкновения самолета с птицей

Борт допустили к полету после неприятного инцидента Фото: Роман Наумов © URA.RU

Рейс авиакомпании «Азимут», следующий по маршруту Махачкала — Пермь, задерживается. Причиной стала ситуация, произошедшая при посадке в аэропорту Махачкалы: Superjet столкнулся с птицей. Об этом рассказали пассажиры.

«Представители перевозчика сообщили о произошедшем (о столкновении с птицей — прим. URA.RU). После осмотра специалистами оно было допущено к полету», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В авиакомпании уточнили, что сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы самолет смог продолжить маршрут.