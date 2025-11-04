В ходе кулинарного мастер-класса женщина занималась лепкой пельменей совместно со своим внуком Фото: Илья Московец © URA.RU

В День народного единства в екатеринбургском ресторане «Дебют» собрались около 45 человек — ветераны СВО, жены и дети погибших уральских бойцов. Вместе они участвовали в мастер-классе по лепке пельменей — традиционного блюда, которое стало символом домашнего тепла для свердловских военнослужащих. Подробнее — в материале URA.RU.

Традиция, объединяющая поколения

Мероприятие началось ровно в 13:00. Ведущие мастер-класса появились перед гостями в национальных русских костюмах, что сразу создало особую атмосферу. Прежде чем приступить к практической части, они рассказали об истории любимого блюда уральцев.

Организаторы были в национальных костюмах Фото: Илья Московец © URA.RU

«Слово „пельмень“ происходит от пермских языков, где оно означает „хлебное ухо“», — объяснили организаторы. Форма пельменя действительно напоминает человеческое ухо, что и легло в основу названия этого блюда, ставшего визитной карточкой Урала.

Продолжение после рекламы

На столе перед каждым участником лежали все необходимые инструменты: разделочная доска, скалка, фарш и уже готовое тесто. Задача гостей заключалась в том, чтобы проявить фантазию и придать своим пельменям уникальную форму. Кто-то лепил классические варианты, кто-то экспериментировал с размерами и узорами на тесте.

За столами работали и опытные хозяйки, и те, кто впервые пробовал свои силы в этом деле. Ветераны СВО сосредоточенно раскатывали тесто, дети с увлечением формировали маленькие изделия, а женщины делились секретами идеальной лепки.

Мама Героя РФ слепила пельмени в память о сыне

Среди участников мастер-класса оказалась Светлана Марина — мать Героя России (посмертно) Ивана Марина. Ее сын погиб в 2022 году, и рана от этой потери до сих пор не зажила. Однако женщина находит в себе силы участвовать в подобных мероприятиях, которые помогают ей справляться с горем. На мастер-класс Светлана пришла вместе с внуком. Сидя за столом и леча пельмени, она рассказала корреспонденту агентства о том, что значат для нее такие встречи.

Светлана Марина стремится принимать участие в подобных мероприятиях в знак памяти о своем сыне Фото: Илья Московец © URA.RU

«Иногда полезно встретиться с другими матерями, потерявшими своих сыновей, чтобы разделить горе, так сказать, выплакаться», — призналась Светлана. Для нее эти встречи — не только способ пережить утрату, но и возможность почувствовать связь с теми, кто понимает ее боль без слов.

Но мастер-класс по лепке пельменей стал для Светланы не только встречей с матерями погибших. Здесь она смогла пообщаться с ветеранами СВО. Для матери героя это особенно важно. «Пообщаться с ветеранами СВО, поблагодарить ребят за их самоотверженность и преданность Родине», — отметила она. Каждый из этих бойцов напоминает ей о сыне, о его выборе и подвиге. Внук Светланы, пришедший с ней на мероприятие, с увлечением лепил пельмени. Женщина внимательно наблюдала за ним, помогая ему правильно формировать изделия.

Пельмени как символ единства

Выбор именно пельменей для мастер-класса неслучаен. Это блюдо давно стало символом уральского гостеприимства и домашнего уюта. Для бойцов СВО, многие из которых родом из Свердловской области, пельмени — это вкус дома, напоминание о семье и мирной жизни.

Процесс совместной лепки объединяет людей разных поколений и судеб. За одним столом оказываются те, кто потерял близких, и те, кто чудом избежал гибели. Дети погибших героев сидят рядом с ветеранами, которые служили вместе с их отцами. Это создает особую атмосферу взаимной поддержки и понимания.

Продолжение после рекламы

В ходе кулинарного обмена опытом женщины представили свои методики изготовления традиционного блюда русской кухни — пельменей Фото: Илья Московец © URA.RU

День народного единства в новом измерении

Проведение мастер-класса именно в День народного единства придало мероприятию особый смысл. Этот праздник напоминает о том, как важно сплочение перед лицом испытаний, как необходима взаимная поддержка в трудные времена.

В фонде «Защитники Отечества», взявшего на себя организацию мастер-класса, отметили, что родственники участников СВО представляют собой уникальное сплаченное сообщество. «Такого рода события способствуют укреплению взаимосвязей между ними, формируют систему взаимопомощи, которая позволяет преодолевать наиболее сложные периоды жизни», — подчеркнули в организации.

К концу мастер-класса на столах выстроились ряды слепленных пельменей — все разные по форме и размеру, но каждый сделанный с душой. Именно ради таких моментов и организуются подобные мероприятия — чтобы напомнить семьям героев, что они не одиноки в своем горе, что их боль разделяют многие, и что память о погибших защитниках Родины будет жить в сердцах уральцев.