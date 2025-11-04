Логотип РИА URA.RU
На СВО погиб многодетный отец из Пермского края

04 ноября 2025 в 17:02
Бойца проводили в последний путь 4 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб многодетный отец из Прикамья Денис Ахмаров. Об этом сообщила мэрия Бардымского округа.

«Сегодня (4 ноября — прим. URA.RU) в деревне Сюзянь проводили в последний путь рядового Дениса Ахмарова, погибшего при исполнении воинского долга на СВО. Память о воине навсегда останется в наших сердцах», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился 26 мая 1981 году в деревне Сюзянь. После школы в 2001 году переехал в Нижневартовск. Там женился и устроился мастером в нефтяную компанию. В дальнейшем получил должность ведущего супервайзера. Дома у него остались два сына и две дочери.

Близкие запомнили фронтовика отзывчивым, добрым и понимающим человеком

Фото: vk.com, мэрия Бардымского округа

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

