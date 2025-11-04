Министр иностранных дел Турции сделает неожиданное заявление по Украине

МИД Турции намерен предложить стать посредником по урегулированию конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Финляндию намерен заявить о готовности его страны стать посредником в дипломатических усилиях по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает источник в турецком министерстве

«Министр намерен заявить о готовности Турции взять на себя посредническую миссию... по урегулированию конфликта между Россией и Украиной мирными средствами», — приводит слова представителя турецкого МИД ТАСС.

На прошлой неделе глава турецкой дипломатии Хакан Фидан, выступая на площадке TRT World Forum в Стамбуле, отметил значимость посреднической роли Анкары в организации диалога между Москвой и Киевом. По его словам, благодаря усилиям турецкой стороны состоялось несколько раундов переговорного процесса между Российской Федерацией и Украиной, что позволило достичь конкретных практических договоренностей, включая осуществление обменов военнопленными.

Продолжение после рекламы