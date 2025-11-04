Министр иностранных дел Турции сделает неожиданное заявление по Украине
МИД Турции намерен предложить стать посредником по урегулированию конфликта
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Финляндию намерен заявить о готовности его страны стать посредником в дипломатических усилиях по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает источник в турецком министерстве
«Министр намерен заявить о готовности Турции взять на себя посредническую миссию... по урегулированию конфликта между Россией и Украиной мирными средствами», — приводит слова представителя турецкого МИД ТАСС.
На прошлой неделе глава турецкой дипломатии Хакан Фидан, выступая на площадке TRT World Forum в Стамбуле, отметил значимость посреднической роли Анкары в организации диалога между Москвой и Киевом. По его словам, благодаря усилиям турецкой стороны состоялось несколько раундов переговорного процесса между Российской Федерацией и Украиной, что позволило достичь конкретных практических договоренностей, включая осуществление обменов военнопленными.
МИД Турции подчеркнул готовность своего государства и в дальнейшем выступать в качестве переговорной площадки для проведения прямых контактов между российской и украинской сторонами. Анкара выражает надежду на возможность организации встречи на высшем уровне для обсуждения украинского урегулирования.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.