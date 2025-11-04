МЧС обратилось к курганцам с экстренным предупреждением

Курганцев предупредили о надвигающейся на регион непогоде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С экстренным предупреждением обратилось к жителям Курганской области МЧС. Это связано с надвигающейся на регион непогодой. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«По данным Курганского ЦГМС, 5 ноября в регионе ожидаются мокрый снег, метели, местами снежный накат, на дорогах гололедица, порывы ветра до 15 м/с. Уважаемые зауральцы, сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призывают вас к сознательности и ответственному поведению, соблюдайте правила», — сообщает МЧС.

Спасательное ведомство напомнило курганцам, что при возникновении происшествий звонить следует на единый номер «112». В пожарно-спасательную службу можно обратиться по номеру «101».

