Общество

МЧС обратилось к курганцам с экстренным предупреждением

04 ноября 2025 в 17:39
Курганцев предупредили о надвигающейся на регион непогоде

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С экстренным предупреждением обратилось к жителям Курганской области МЧС. Это связано с надвигающейся на регион непогодой. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«По данным Курганского ЦГМС, 5 ноября в регионе ожидаются мокрый снег, метели, местами снежный накат, на дорогах гололедица, порывы ветра до 15 м/с. Уважаемые зауральцы, сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призывают вас к сознательности и ответственному поведению, соблюдайте правила», — сообщает МЧС.

Спасательное ведомство напомнило курганцам, что при возникновении происшествий звонить следует на единый номер «112». В пожарно-спасательную службу можно обратиться по номеру «101».

Ранее сообщалось, что Кургане в ближайшие две недели ожидаются температурные качели. Днем температура будет варьироваться от -5 до +4 градусов, а ночью — от -13 до +1 градуса.

