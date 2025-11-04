МЧС обратилось к курганцам с экстренным предупреждением
Курганцев предупредили о надвигающейся на регион непогоде
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
С экстренным предупреждением обратилось к жителям Курганской области МЧС. Это связано с надвигающейся на регион непогодой. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.
«По данным Курганского ЦГМС, 5 ноября в регионе ожидаются мокрый снег, метели, местами снежный накат, на дорогах гололедица, порывы ветра до 15 м/с. Уважаемые зауральцы, сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призывают вас к сознательности и ответственному поведению, соблюдайте правила», — сообщает МЧС.
Спасательное ведомство напомнило курганцам, что при возникновении происшествий звонить следует на единый номер «112». В пожарно-спасательную службу можно обратиться по номеру «101».
Ранее сообщалось, что Кургане в ближайшие две недели ожидаются температурные качели. Днем температура будет варьироваться от -5 до +4 градусов, а ночью — от -13 до +1 градуса.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!