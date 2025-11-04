Сложную операцию провели с помощью ИИ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В столичном университете имени И.М. Сеченова роботизированная хирургическая система была использована при проведении операции 77-летней жительнице Прикамья. Пациентка пришла на прием к специалистам с симптомами затрудненного дыхания. Изначально она полагала, что столкнулась с кардиологическими нарушениями. Однако результаты компьютерной томографии выявили более серьезную проблему.

«Пациентке провели операцию с помощью роботической системы через четыре прокола. Все органы вернули в живот, устранили грыжевые ворота, сформировали антирефлюксную манжету. И уже через несколько дней женщина восстановилась и вернулась к привычной жизни», — объяснили хирурги на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





По данным врачей Сеченовского университета, у пермячки процесс переваривания пищи фактически осуществлялся в грудной полости. Как пояснили медики, причиной столь нетипичного состояния стала масштабная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, развившаяся у женщины с годами. Единственный способ коррекции подобной патологии — хирургическое вмешательство.

