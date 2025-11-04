Несовершеннолетний сын пропавшей в Анталье россиянки прибыл на родину
Генкольсунство России совместно с турецкой стороной вернули сына пропавшей в Анталье женщины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Генконсульство совместно с турецкой стороной организовало возвращение сына женщины в Россию. Об этом сообщили в российском учреждении.
«Генконсульство и турецкая сторона помогли сыну женщины вернуться на родину», — приводят слова дипломатов РИА Новости. Отмечается, что ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей гражданки.
В дополнение к этому в публикации отмечается, что турецкие силовые структуры продолжают поиски россиянки, исчезнувшей на территории провинции Анталья. Уроженка Санкт-Петербурга проживала в гостиничном комплексе Royal Atlantis Spa & Resort, расположенном в Анталье. Она пропала без вести 31 октября, оставив в отеле своего двенадцатилетнего ребенка.
