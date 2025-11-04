Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Несовершеннолетний сын пропавшей в Анталье россиянки прибыл на родину

04 ноября 2025 в 17:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Генкольсунство России совместно с турецкой стороной вернули сына пропавшей в Анталье женщины

Генкольсунство России совместно с турецкой стороной вернули сына пропавшей в Анталье женщины

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Генконсульство совместно с турецкой стороной организовало возвращение сына женщины в Россию. Об этом сообщили в российском учреждении.

«Генконсульство и турецкая сторона помогли сыну женщины вернуться на родину», — приводят слова дипломатов РИА Новости. Отмечается, что ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей гражданки.

В дополнение к этому в публикации отмечается, что турецкие силовые структуры продолжают поиски россиянки, исчезнувшей на территории провинции Анталья. Уроженка Санкт-Петербурга проживала в гостиничном комплексе Royal Atlantis Spa & Resort, расположенном в Анталье. Она пропала без вести 31 октября, оставив в отеле своего двенадцатилетнего ребенка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал