Племянник бизнесмена Карапетяна дал интервью спустя три месяца после обысков

Нарек Карапетян, координатор движения «По-нашему» и племянник предпринимателя Самвела Карапетяна, находящегося под арестом в Армении, пообщался с известным американским журналистом Такером Карлсоном в рамках интервью. Об этом сообщила пресс-служба движения.

Отмечается, что на странице движения «По-нашему» в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), висит анонс предстоящего разговора. Также там присутствует подпись: «Скоро».