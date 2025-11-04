Племянник бизнесмена Карапетяна дал интервью спустя три месяца после обысков
На странице в соцсетях висит анонс с надписью: «Скоро»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Нарек Карапетян, координатор движения «По-нашему» и племянник предпринимателя Самвела Карапетяна, находящегося под арестом в Армении, пообщался с известным американским журналистом Такером Карлсоном в рамках интервью. Об этом сообщила пресс-служба движения.
Отмечается, что на странице движения «По-нашему» в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), висит анонс предстоящего разговора. Также там присутствует подпись: «Скоро».
Самвел Карапетян, владелец компании «Ташир Групп», находится под арестом в Армении с июня 2025 года после того, как публично выразил поддержку Армянской апостольской церкви и раскритиковал руководство страны. Ему были предъявлены обвинения экономического характера, которые его адвокаты считают необоснованными и выдвинутыми без надлежащей правовой основы. Арест вызвал широкий общественный резонанс в Армении, где прошли массовые акции в поддержку бизнесмена.
