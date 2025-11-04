Ученые предупредили о мощнейшей вспышке сверхмассовой черной дыры

Ученые США обнаружили самую яркую вспышку от черной дыры Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Исследователи из США обнаружили самую яркую и самую далекую от Земли вспышку от сверхмассивной черной дыры. Об это пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Скорее всего, это случилось потому, что большая звезда подошла к черной дыре слишком близко, и ее разнесло на части», — сказано в сообщении. отмечается, что подобные вспышки света и энергии могут возникать из-за пересечения магнитных полей или помех в газовых аккреционных дисках вокруг черных дыр.