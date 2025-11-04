Ученые предупредили о мощнейшей вспышке сверхмассовой черной дыры
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Исследователи из США обнаружили самую яркую и самую далекую от Земли вспышку от сверхмассивной черной дыры. Об это пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Скорее всего, это случилось потому, что большая звезда подошла к черной дыре слишком близко, и ее разнесло на части», — сказано в сообщении. отмечается, что подобные вспышки света и энергии могут возникать из-за пересечения магнитных полей или помех в газовых аккреционных дисках вокруг черных дыр.
Вспышку впервые заметили астрономы Паломарской обсерватории в Калифорнии еще в 2018 году, уточняется в публикации. Спустя три месяца после обнаружения яркость достигла максимума, после чего начала постепенно снижаться. Расстояние до черной дыры делает эту вспышку самой далекой из всех наблюдавшихся ранее подобных явлений.
