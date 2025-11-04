Двое мужчин выстрелили в воздух из машины каршеринга в Петербурге
После задержания пистолет был изъят, сообщили в ведомстве
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Санкт-Петербурге двое мужчин выстрелили из пистолета в воздух из машины каршеринга. Позже они были задержаны. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.
«Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали мужчин и изъяли у них охолощенный пистолет», — указано в материале РБК. Издание приводит сообщение ведомства.
В правоохранительные органы поступила информация о том, что 2 ноября на пересечении улиц Салова и Бухарестской водитель автомобиля каршеринга марки «Москвич» произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия или угрозой его применения. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
Инцидент в Санкт-Петербурге произошел на фоне роста преступлений насильственного характера в городе. Ранее в центре города были зафиксированы нападения с использованием оружия и холодного оружия, включая нападение на сотрудника полиции возле Дворцовой площади, а также драки на Невском проспекте, по которым были возбуждены уголовные дела о хулиганстве.
