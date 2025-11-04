Путин поблагодарил патриарха Кирилла за укрепление нации
Президент поблагодарил патриарха за продвижение идей диалога и сотрудничества конструктивных сил России, рассказал президент
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил патриарха Русской православной церкви Кирилла за его значительный вклад в дело консолидации нации в рамках вручения госнаград. Информация стала известна корреспонденту URA.RU.
Путин подчеркнул поддержку патриарха общих духовных ценностей, которые поддерживает Всемирный русский народный собор. А также отдельно подчеркнул продвижение идей диалога и сотрудничества всех конструктивных сил России. Помимо этого, президент поблагодарил патриарха Кирилла за огромный вклад в укрепление единства российской нации
Вручение государственных наград патриарху Кириллу продолжает практику официального признания Путиным роли различных институтов в консолидации российского общества. Ранее президент неоднократно выражал благодарность личному составу российской армии за мужество и героизм в ходе специальной военной операции, подчеркивая важность единства всех конструктивных сил государства для достижения поставленных целей.
