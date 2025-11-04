Повстанцы, вооружаемые с Запада и Украины, уничтожают мирное население: что происходит в Судане

Генсек ООН призвал посредников объединить усилия для урегулирования конфликта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международных посредников объединить усилия по урегулированию в Судане, где гуманитарная катастрофа достигла писка: повстанцы, получающие оружие с Украины и Запада, устроили в Эль-Фашере массовые расправы над мирными жителями, убили сотни женщин и обрекли город на катастрофический голод. Подробнее — в материале URA.RU.

Массовые расправы над мирными жителями

В городе Эль-Фашир в Судане происходят массовые расправы над мирным населением. Согласно информации ООН, после захвата Эль-Фашира из города покинули свыше 65 тысяч человек, однако на его территории по-прежнему находятся десятки тысяч жителей. До установления контроля со стороны «Сил быстрого реагирования» (СБР) численность населения Эль-Фашира составляла приблизительно 260 тысяч человек.

Убито более 300 женщин

СБР убили более трех сотен женщин за первые два дня взятия Эль-Фашера. Об этом рассказала министр социального обеспечения Судана Салима Исхак.

«СБР убили 300 женщин в первые два дня после вступления в Эль-Фашер... Женщины в городе подвергаются сексуальному насилию и убийствам», — заявила Исхак. Ее слова приводит агентство Anadolu 2.

Мирных жителей насильно удерживают в городе

Повстанческая группировка «Силы быстрого реагирования» удерживает тысячи мирных жителей в захваченном городе Эль-Фашер и не позволяет им покинуть территорию. Уточняется, что военные насильно вернули в город некоторых жителей, которые пытались убежать. По информации медиков, мирное население испытывает острую нехватку лекарств и медицинского персонала. Часть врачей была похищена или арестована боевиками.

Повстанцы покупают оружие у Украины и Запада

СБР приобретают оружие у западных коллег Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Силы быстрого реагирования Судана приобретают вооружение у украинских, британских и французских компаний через посредников. Как уточняет лидер суданского «Движения за справедливость и равенство» Идрис Лукмана, западное оружие, техника и боеприпасы поступают в страну не напрямую, а через третьи государства. По словам Лукмы, в Судане активно используются западные машины, техника и различные виды вооружений.

Катастрофа с голодом

В Судане два города Эль-Фашер в Северном Дарфуре и Кадугли в Южном Кордофане достигли пятой, катастрофической стадии голода по международной классификации IPC. Уточняется, что около 21,2 миллиона человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Из них 375 тысяч человек переживают катастрофический голод, а 6,3 миллиона находятся в состоянии чрезвычайной продовольственной ситуации.

«Смена контроля над Эль-Фашером в конце октября привела к массовым страданиям мирных жителей и новым волнам перемещения населения. Под угрозой голода также находятся еще 20 районов Большого Дарфура и Большого Кордофана.», — сказано в документе ООН.

МУС расследует военные преступления

МУС собирает доказательства о военных преступлениях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Международный уголовный суд (МУС) обеспокоен сообщениями о массовых убийствах, изнасилованиях и других преступлениях, предположительно совершенных членами движения СБР. Как говорится в заявлении офиса прокурора инстанции, подобные действия «могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности». Отмечается, что инстанция уже предпринимает шаги по сбору доказательств и взаимодействует с национальными и международными структурами в Судане.

Посол Судана призывает признать СБР террористами

Судан настаивает на признании СБР террористической организацией, заявил посол страны в России Мохаммед Сиррадж. Дипломат потребовал привлечь к ответственности всех, кто оказывает поддержку этому формированию.

«Мы требуем, чтобы ополченцы были признаны террористической организацией и чтобы все те, кто поддерживал их деньгами, оружием, наемниками, — были привлечены к ответственности», — подчеркнул Мохаммед Сиррадж. Его слова передает «Африканская инициатива».

Старший советник Трампа обсуждает ситуацию с МИД Катара

Старший советник президента США Дональда Трампа по Африке Массад Булос провел переговоры с главой МИД Катара Мохаммедом бин Абдулазизом Аль-Хулайфи о безопасности в странах Сахеля, Демократической Республике Конго и Судане, сообщил советник в социальных сетях.

В сообщении уточняется, что они обсудили усилия по укреплению стабильности в регионе Сахеля, где отсутствие безопасности угрожает региональному прогрессу и развитию. Отдельное внимание стороны уделили ситуации в суданском городе Эль-Фашер, который после многомесячной осады захватили повстанцы группировки СБР. Булос и Аль-Хулайфи обсудили «ужасающее насилие» в городе и подчеркнули необходимость защиты мирного населения и расширения гуманитарного доступа в регион.

Эрдоган высказался о ситуации

Эрдоган призвал исламские государства взять на себя ответственность за урегулирование войны Фото: Пресс-служба администрации Президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламские государства взять на себя ответственность за урегулирование гражданской войны в Судане. Он обратил внимание на продолжающийся конфликт и особо выделил трагическую ситуацию в городе Эль-Фашер.

Турецкий президент подчеркнул необходимость действий мусульманских стран для прекращения насилия в Судане. Эрдоган указал, что исламский мир должен проявить инициативу в разрешении кризиса, не дожидаясь вмешательства других государств или международных организаций.

Посол Судана в России призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства

Урегулирование конфликта между властями Судана и мятежниками должно происходить без внешнего вмешательства, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. По его словам, решение кризиса должно быть исключительно суданским при сохранении суверенитета и территориальной целостности страны. Он также добавил, что суданские мятежники получают помощь из-за рубежа.