Повстанцы, вооружаемые с Запада и Украины, уничтожают мирное население: что происходит в Судане
Генсек ООН призвал посредников объединить усилия для урегулирования конфликта
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международных посредников объединить усилия по урегулированию в Судане, где гуманитарная катастрофа достигла писка: повстанцы, получающие оружие с Украины и Запада, устроили в Эль-Фашере массовые расправы над мирными жителями, убили сотни женщин и обрекли город на катастрофический голод. Подробнее — в материале URA.RU.
Массовые расправы над мирными жителями
В городе Эль-Фашир в Судане происходят массовые расправы над мирным населением. Согласно информации ООН, после захвата Эль-Фашира из города покинули свыше 65 тысяч человек, однако на его территории по-прежнему находятся десятки тысяч жителей. До установления контроля со стороны «Сил быстрого реагирования» (СБР) численность населения Эль-Фашира составляла приблизительно 260 тысяч человек.
Убито более 300 женщин
СБР убили более трех сотен женщин за первые два дня взятия Эль-Фашера. Об этом рассказала министр социального обеспечения Судана Салима Исхак.
«СБР убили 300 женщин в первые два дня после вступления в Эль-Фашер... Женщины в городе подвергаются сексуальному насилию и убийствам», — заявила Исхак. Ее слова приводит агентство Anadolu 2.
Мирных жителей насильно удерживают в городе
Повстанческая группировка «Силы быстрого реагирования» удерживает тысячи мирных жителей в захваченном городе Эль-Фашер и не позволяет им покинуть территорию. Уточняется, что военные насильно вернули в город некоторых жителей, которые пытались убежать. По информации медиков, мирное население испытывает острую нехватку лекарств и медицинского персонала. Часть врачей была похищена или арестована боевиками.
Повстанцы покупают оружие у Украины и Запада
СБР приобретают оружие у западных коллег
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Силы быстрого реагирования Судана приобретают вооружение у украинских, британских и французских компаний через посредников. Как уточняет лидер суданского «Движения за справедливость и равенство» Идрис Лукмана, западное оружие, техника и боеприпасы поступают в страну не напрямую, а через третьи государства. По словам Лукмы, в Судане активно используются западные машины, техника и различные виды вооружений.
Катастрофа с голодом
В Судане два города Эль-Фашер в Северном Дарфуре и Кадугли в Южном Кордофане достигли пятой, катастрофической стадии голода по международной классификации IPC. Уточняется, что около 21,2 миллиона человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Из них 375 тысяч человек переживают катастрофический голод, а 6,3 миллиона находятся в состоянии чрезвычайной продовольственной ситуации.
«Смена контроля над Эль-Фашером в конце октября привела к массовым страданиям мирных жителей и новым волнам перемещения населения. Под угрозой голода также находятся еще 20 районов Большого Дарфура и Большого Кордофана.», — сказано в документе ООН.
МУС расследует военные преступления
МУС собирает доказательства о военных преступлениях
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Международный уголовный суд (МУС) обеспокоен сообщениями о массовых убийствах, изнасилованиях и других преступлениях, предположительно совершенных членами движения СБР. Как говорится в заявлении офиса прокурора инстанции, подобные действия «могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности». Отмечается, что инстанция уже предпринимает шаги по сбору доказательств и взаимодействует с национальными и международными структурами в Судане.
Посол Судана призывает признать СБР террористами
Судан настаивает на признании СБР террористической организацией, заявил посол страны в России Мохаммед Сиррадж. Дипломат потребовал привлечь к ответственности всех, кто оказывает поддержку этому формированию.
«Мы требуем, чтобы ополченцы были признаны террористической организацией и чтобы все те, кто поддерживал их деньгами, оружием, наемниками, — были привлечены к ответственности», — подчеркнул Мохаммед Сиррадж. Его слова передает «Африканская инициатива».
Старший советник Трампа обсуждает ситуацию с МИД Катара
Старший советник президента США Дональда Трампа по Африке Массад Булос провел переговоры с главой МИД Катара Мохаммедом бин Абдулазизом Аль-Хулайфи о безопасности в странах Сахеля, Демократической Республике Конго и Судане, сообщил советник в социальных сетях.
В сообщении уточняется, что они обсудили усилия по укреплению стабильности в регионе Сахеля, где отсутствие безопасности угрожает региональному прогрессу и развитию. Отдельное внимание стороны уделили ситуации в суданском городе Эль-Фашер, который после многомесячной осады захватили повстанцы группировки СБР. Булос и Аль-Хулайфи обсудили «ужасающее насилие» в городе и подчеркнули необходимость защиты мирного населения и расширения гуманитарного доступа в регион.
Эрдоган высказался о ситуации
Эрдоган призвал исламские государства взять на себя ответственность за урегулирование войны
Фото: Пресс-служба администрации Президента России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламские государства взять на себя ответственность за урегулирование гражданской войны в Судане. Он обратил внимание на продолжающийся конфликт и особо выделил трагическую ситуацию в городе Эль-Фашер.
Турецкий президент подчеркнул необходимость действий мусульманских стран для прекращения насилия в Судане. Эрдоган указал, что исламский мир должен проявить инициативу в разрешении кризиса, не дожидаясь вмешательства других государств или международных организаций.
Посол Судана в России призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства
Урегулирование конфликта между властями Судана и мятежниками должно происходить без внешнего вмешательства, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. По его словам, решение кризиса должно быть исключительно суданским при сохранении суверенитета и территориальной целостности страны. Он также добавил, что суданские мятежники получают помощь из-за рубежа.
«Для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира решение должно быть исключительно суданским, без внешнего вмешательства, при уважении суверенитета Судана, его территориальной целостности», — сказал Мохаммед Сиррадж. Дипломат подчеркнул, что мирное урегулирование возможно только при соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела государства.
Материал из сюжета:Вооруженные столкновения в Судане
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.