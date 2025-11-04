Россия прекратила направлять карты с реальной линией фронта
Раньше эти данные передавались Вашингтону, заявил Песков
Россия больше не передает пояснения по картам с обозначениями актуальной линии фронта на Украине, хотя делала это раньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Песков неоднократно подчеркивал, что Россия уже четко сформулировала свою позицию по украинскому конфликту, которая хорошо известна всем странам и была озвучена президентом Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря, российская сторона передавала пояснения по картам линии фронта во время периодов контактов с другими участниками переговорного процесса.
