Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Россия прекратила направлять карты с реальной линией фронта

04 ноября 2025 в 21:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Раньше эти данные передавались Вашингтону, заявил Песков

Раньше эти данные передавались Вашингтону, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия больше не передает пояснения по картам с обозначениями актуальной линии фронта на Украине, хотя делала это раньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Песков неоднократно подчеркивал, что Россия уже четко сформулировала свою позицию по украинскому конфликту, которая хорошо известна всем странам и была озвучена президентом Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря, российская сторона передавала пояснения по картам линии фронта во время периодов контактов с другими участниками переговорного процесса.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал