Россия прекратила направлять карты с реальной линией фронта

Россия больше не передает пояснения по картам с обозначениями актуальной линии фронта на Украине, хотя делала это раньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.