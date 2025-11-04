Путин усилил бюджетную поддержку ипотеки и оборонной промышленности

На развитие оборонно-промышленного комплекса будет распределено 123,1 миллиона рублей, указано в документе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Параметры федерального бюджета на 2025 год будут скорректированы. В частности, будет усилена бюджетная поддержка ипотеки и оборонной промышленности. Этот указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте официального публикования правовых актов, в результате перераспределения бюджетных средств происходит увеличение финансирования по ряду государственных программ. Так, расходы на госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» возрастут на 234,9 миллиарда рублей.