Путин усилил бюджетную поддержку ипотеки и оборонной промышленности
На развитие оборонно-промышленного комплекса будет распределено 123,1 миллиона рублей, указано в документе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Параметры федерального бюджета на 2025 год будут скорректированы. В частности, будет усилена бюджетная поддержка ипотеки и оборонной промышленности. Этот указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на сайте официального публикования правовых актов, в результате перераспределения бюджетных средств происходит увеличение финансирования по ряду государственных программ. Так, расходы на госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» возрастут на 234,9 миллиарда рублей.
Эта программа включает в себя льготную ипотеку, дальневосточную и арктическую ипотеку, IT-ипотеку, а также семейную ипотеку. Финансирование госпрограммы «Развитие транспортной системы» увеличится на 21,63 миллиарда рублей. Кроме того, на 123,1 миллиона рублей возрастут расходы по программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
