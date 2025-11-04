Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Отец Илона Маска рассказал о депрессии сына

Эррол Маск заявил, что его сын Илон мог покончить с собой из-за депрессии
04 ноября 2025 в 21:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Илон Маск мог покончить с собой в Южной Африке, заявил его отец Эррол

Илон Маск мог покончить с собой в Южной Африке, заявил его отец Эррол

Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Миллиардер Илон Маск мог покончить с собой из-за депрессии перед отъездом в США. Об этом рассказал его отец Эррол Маск.

«Если бы мои собственные сыновья, особенно Илон, остались в Южной Африке, я думаю, он бы покончил с собой. Это правда, я не шучу», — заявил Эррол. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что Илон Маск был близок к этому в тот момент, когда его отправили учиться в США, но именно эта отправка будущего миллиардера помогла ему реализовать себя.

Напряженные отношения Маска с руководством НАСА обострились после того, как временно исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи заявил о задержках в разработке лунного корабля SpaceX и намерении NASA предоставить контракты конкурирующим компаниям для программы Artemis III. Инцидент произошел на фоне того, что Маск неоднократно оказывался в центре общественного внимания благодаря скандальным высказываниям и резонансным ситуациям, включая упоминание его имени в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которое предприниматель отрицал.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал