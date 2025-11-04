Отец Илона Маска рассказал о депрессии сына
Илон Маск мог покончить с собой в Южной Африке, заявил его отец Эррол
Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley
Миллиардер Илон Маск мог покончить с собой из-за депрессии перед отъездом в США. Об этом рассказал его отец Эррол Маск.
«Если бы мои собственные сыновья, особенно Илон, остались в Южной Африке, я думаю, он бы покончил с собой. Это правда, я не шучу», — заявил Эррол. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что Илон Маск был близок к этому в тот момент, когда его отправили учиться в США, но именно эта отправка будущего миллиардера помогла ему реализовать себя.
Напряженные отношения Маска с руководством НАСА обострились после того, как временно исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи заявил о задержках в разработке лунного корабля SpaceX и намерении NASA предоставить контракты конкурирующим компаниям для программы Artemis III. Инцидент произошел на фоне того, что Маск неоднократно оказывался в центре общественного внимания благодаря скандальным высказываниям и резонансным ситуациям, включая упоминание его имени в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которое предприниматель отрицал.
