Отец Илона Маска рассказал о депрессии сына

Илон Маск мог покончить с собой в Южной Африке, заявил его отец Эррол Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Миллиардер Илон Маск мог покончить с собой из-за депрессии перед отъездом в США. Об этом рассказал его отец Эррол Маск.

«Если бы мои собственные сыновья, особенно Илон, остались в Южной Африке, я думаю, он бы покончил с собой. Это правда, я не шучу», — заявил Эррол. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что Илон Маск был близок к этому в тот момент, когда его отправили учиться в США, но именно эта отправка будущего миллиардера помогла ему реализовать себя.