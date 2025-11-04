«Сирота при живой жене»: психолог оценила жалобу Топалова на отношения с Тодоренко

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают троих детей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певец Влад Топалов якобы пожаловался своему другу на то, что его супруга, телеведущая Регина Тодоренко, недавно ставшая мамой в третий раз, не уделяет ему внимания. И из-за этого артист «чувствует себя сиротой при живой жене». Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с URA.RU объяснила, что стоит за таким «капризом» мужчины и как в такой ситуации сохранить семью.

«Скорее всего, Влад все-таки в шутливой форме сказал об этом другу. Он понимает ситуацию: жена только родила, на руках еще и другой маленький ребенок, плюс она не ушла в декрет, а работает. Понятно, что в такой ситуации женщина выматывается так сильно, что не успевает уделять достаточного внимания мужу. В таком случае очень важно, чтобы супруг об этом говорил, но при этом не обвинял женщину и проявил заботу», — поясняет эксперт.

Психолог отмечает, что в такой непростой жизненный период родительства важно не «пилить», а, наоборот, приободрять, помогать и делать комплименты. Тогда женщине будет гораздо проще справиться со всеми делами, она расцветет и найдет в себе силы отвечать взаимностью супругу.

«Еще важно помнить, что после родов период адаптации длится три месяца. За это время женщина подстраивается под новый ритм жизни. Плюс — сказывается гормональный статус, который повышает восприимчивость и чувствительность, делает простые ситуации болезненными. И мужчине в это время важно быть особенно внимательным и острожным. Важно опекать женщину и лучше иметь помощников, которые взяли бы на себя часть дел».

Если вместо этого вставать в позу и требовать от женщины повышенного внимания к себе, все это в итоге приведет к разрушению отношений.

Вместо этого в случае «недовольства» мужчины, ему лучше не только начать помогать жене, но обзавестись хобби, которое могло бы на время компенсировать «отсутствие» жены в его жизни.

«Не стоит ожидать, что можно получить все от одного человека, тем более — такого занятого, как работающая женщина с ребенком на руках. Если все перечисленное правильно выстроить, в итоге пара получит гармоничные и счастливые семейные отношения», — резюмировала психолог Наумова.