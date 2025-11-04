Место главкома ВСУ Сырского прочат генералу Гнатову
Сырского могут заменить другим амбициозным военным
Фото: Официальный сайт президента Украины
В случае возможной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского его преемником может стать начальник Генштаба Андрей Гнатов. Такой прогноз опубликован в telegram-канале «Военная хроника».
Президент Украины Владимир Зеленский при назначении Гнатова на должность начальника Генштаба охарактеризовал его как «боевого парня» и поручил ему интегрировать практический опыт бригад в систему стратегического планирования. При этом всего за несколько недель до этого повышения, в конце января 2025 года, Гнатов был освобожден от должности командующего группировкой войск «Хортица» после понесенных ВСУ потерь в районе Великой Новоселки и на Времьевском выступе.
В качестве еще одного потенциального кандидата на должность главнокомандующего ВСУ рассматривается бывший руководитель Генштаба Анатолий Баргилевич. В марте 2025 года он был переведен на должность главного инспектора министерства обороны Украины. Данное кадровое решение тогда мотивировалось необходимостью «системной трансформации вооруженных сил». Отмечается, что компетенции Баргилевича в области системного управления войсками могут вновь стать актуальными, однако его перспективы по сравнению с Гнатовым оцениваются как значительно более скромные.
