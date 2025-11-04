«Выгодное вложение?»: челябинцам предложили выкупить треть автомобиля
Треть «Жигулей» желающим предложили на торгах
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Челябинцам предложили приобрести 1/3 доли в праве собственности на автомобиль «Жигули» 2008 года выпуска ярко-белого цвета. Имущество является банкротным, начальная цена лота составляет 96 тысяч рублей. Прием заявок от желающих стартует 5 ноября 2025 года. Об этом сообщается на сайте электронной торговой площадки «Торги России».
«1/3 доля в праве на автомобиль LADA 210740. Продажа имущества проводится в рамках процедуры банкротства гражданина Клокова по решению Арбитражного суда Челябинской области. Машина 2008 года выпуска, цвет ярко-белый. Текущая цена 96 тысяч рублей», — говорится на сайте «Торги России».
Реализация должна состояться в формате открытых торгов посредством публичного предложения. Прием заявок продлится до 2 декабря 2025 года.
Как сообщало URA.RU, ранее на «Торгах России» появилось объявление о продаже имущества муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») Челябинска. Автомобили предложили по цене до 15,4 тысячи рублей. В списке — Daewoo Nexia, Lada Priora, ВАЗ 21041 и ВАЗ 21074.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!