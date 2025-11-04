«Выгодное вложение?»: челябинцам предложили выкупить треть автомобиля

Треть «Жигулей» желающим предложили на торгах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Челябинцам предложили приобрести 1/3 доли в праве собственности на автомобиль «Жигули» 2008 года выпуска ярко-белого цвета. Имущество является банкротным, начальная цена лота составляет 96 тысяч рублей. Прием заявок от желающих стартует 5 ноября 2025 года. Об этом сообщается на сайте электронной торговой площадки «Торги России».

«1/3 доля в праве на автомобиль LADA 210740. Продажа имущества проводится в рамках процедуры банкротства гражданина Клокова по решению Арбитражного суда Челябинской области. Машина 2008 года выпуска, цвет ярко-белый. Текущая цена 96 тысяч рублей», — говорится на сайте «Торги России».

Реализация должна состояться в формате открытых торгов посредством публичного предложения. Прием заявок продлится до 2 декабря 2025 года.

