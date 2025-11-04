В автобусе находились дети в возрасте от 10-ти до 15-ти лет Фото: Сергей Леонов © URA.RU

На 23-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск автобус Mercedes с 15 детьми съехал с дороги и врезался в отбойник. Водителю стало плохо за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

«Автобус „Мерседес“ съехал с дороги и ударился в металлическое ограждение на 23-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тюменью. Предварительно, 71-летнему водителю стало плохо за рулем», — пишет пресс-служба.

В результате ДТП 15-летняя пассажирка получила ушиб, ей оказали помощь на месте. Остальные дети в возрасте от 10-ти до 15-ти лет не пострадали, всех забрали родители. Сотрудники ГИБДД проводят проверку соблюдения правил организованной перевозки детей.

1/3 ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск Фото: telegram-канал Госавтоинспекции по Тюменской области

По последним данным от управления строительства Тюменской области, за 2025 год (к моменту на 30 октября) в области в авариях на дорогах погибло 152 человека. В 2024 году за этот же период погибло 146 человек. Важно отметить, что в этом году произошло на 87 аварий меньше, чем в прошлом.