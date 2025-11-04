В центре Кургана выставили на продажу популярный магазин одежды

Торговое помещение в историческом центре Кургана ждет нового хозяина (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

На улице Ленина в Кургане продается магазин, в котором горожане покупали верхнюю одежду. Об этом говорится в объявлении.

«Продается магазин с большими витражными окнами на улице Ленина, 19. Цена объекта площадью 238 квадратов — 40 млн рублей», — указано в описании на сайте «Циан». На фото в объявлении снят магазин «Северная королева».