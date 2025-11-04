Пропавший в Перми 9-летний мальчик в шлепках найден живым

Пропавшего ребенка нашли и передали полиции Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пропавший 3 ноября в Индустриальном районе Перми 9-летний мальчик в шлепках найден живым. Об успешном завершении поиска поздно вечером 4 ноября сообщил отряд волонтеров памяти Ирины Бухановой.

«Найден! Жив!», — указано в группе во «ВКонтакте» поискового отряда. Информация об обстоятельствах находки и состоянии мальчика не сообщается.