Пропавший в Перми 9-летний мальчик в шлепках найден живым
05 ноября 2025 в 00:22
Пропавшего ребенка нашли и передали полиции
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Пропавший 3 ноября в Индустриальном районе Перми 9-летний мальчик в шлепках найден живым. Об успешном завершении поиска поздно вечером 4 ноября сообщил отряд волонтеров памяти Ирины Бухановой.
«Найден! Жив!», — указано в группе во «ВКонтакте» поискового отряда. Информация об обстоятельствах находки и состоянии мальчика не сообщается.
Ранее URA.RU рассказывало, что 9-летний мальчик пропал 3 ноября в Индустриальном районе города. Ребенок ушел в курточке и шлепках и не вернулся. Волонтеры организовали масштабные поиски пропавшего мальчика.
