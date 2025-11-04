На Ямале объявили конкурс на три судейские должности
Документы от кандидатов принимаются в Салехарде до 30 ноября
Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа 1 ноября 2025 года объявила конкурс на три вакантные должности, включая пост председателя Пуровского районного суда. Об этом сообщает официальный сайт коллегии.
«Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Пуровского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа», — пишут в объявлении. Документы принимаются до 30 ноября 2025 года.
На должности также претендуют судья окружного суда и председатель районного. Документы от кандидатов принимаются в Салехарде на улице Мира 15, кабинет № 101.
Ранее URA.RU сообщало, что квалификационная коллегия судей ЯНАО рекомендовала Андрея Пустового на должность председателя Пуровского районного суда и Артема Долгова — на пост заместителя председателя Ноябрьского городского суда.
