На Ямале объявили конкурс на три судейские должности

Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа 1 ноября 2025 года объявила конкурс на три вакантные должности, включая пост председателя Пуровского районного суда. Об этом сообщает официальный сайт коллегии.

«Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Пуровского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа», — пишут в объявлении. Документы принимаются до 30 ноября 2025 года.

На должности также претендуют судья окружного суда и председатель районного. Документы от кандидатов принимаются в Салехарде на улице Мира 15, кабинет № 101.

