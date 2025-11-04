Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Снеговика-стриптизера слепили для женщин в курганском поселке. Фото

05 ноября 2025 в 04:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Снеговик вызывает улыбки у жителей поселка в Курганской области

Снеговик вызывает улыбки у жителей поселка в Курганской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В поселке Майский Каргапольского округа (Курганская область) появился большой снеговик, похожий на стриптизера. Об этом рассказали местные жители.

«Снеговик по имени Арти находится в поселке Майский на улице Ленина. С ним можно сфотографироваться», — сообщается в паблике «Подслушано/Каргаполье» во «ВКонтакте». Одна из сельчанок сказала, что у Арти фигура стриптизера.

Снеговик в поселке Майский

Фото: паблик «Подслушано/Каргаполье» ВК

Ранее жители Кургана, дождавшись первого снега, бросились лепить снеговиков. Снежные фигурки стали появляться в разных районах города, а их фото разлетелись по соцсетям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал