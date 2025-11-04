В поселке Майский Каргапольского округа (Курганская область) появился большой снеговик, похожий на стриптизера. Об этом рассказали местные жители.

«Снеговик по имени Арти находится в поселке Майский на улице Ленина. С ним можно сфотографироваться», — сообщается в паблике «Подслушано/Каргаполье» во «ВКонтакте». Одна из сельчанок сказала, что у Арти фигура стриптизера.