Снеговика-стриптизера слепили для женщин в курганском поселке. Фото
Снеговик вызывает улыбки у жителей поселка в Курганской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В поселке Майский Каргапольского округа (Курганская область) появился большой снеговик, похожий на стриптизера. Об этом рассказали местные жители.
«Снеговик по имени Арти находится в поселке Майский на улице Ленина. С ним можно сфотографироваться», — сообщается в паблике «Подслушано/Каргаполье» во «ВКонтакте». Одна из сельчанок сказала, что у Арти фигура стриптизера.
Снеговик в поселке Майский
Ранее жители Кургана, дождавшись первого снега, бросились лепить снеговиков. Снежные фигурки стали появляться в разных районах города, а их фото разлетелись по соцсетям.
