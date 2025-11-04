Самое крупное суперлуние 2025 года будет особенно ярким
Суперлуние будет уникальным
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Самая крупная полная Луна 2025 года, которую можно наблюдать 5 ноября, будет отличаться повышенной яркостью, заметной невооруженным глазом при безоблачной погоде. Об этом сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время „суперлуния“ сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно», — сообщила ТАСС Кошман.
Астроном пояснила, что суперлуние — не астрономический, а любительский термин, обозначающий полнолуние вблизи перигея (максимально близкой к Земле точки орбиты Луны). Из-за этого лунный диск визуально кажется примерно на 14% больше, чем в момент прохождения полной Луной апогея — самой дальней точки орбиты. Увидеть разницу можно только сравнив профессиональные фотографии спутника, сделанные в эти даты, так как глазу она практически не заметна.
Полнолуние произойдет 5 ноября в 16:20 мск, а в перигее своей орбиты Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут. Следующее крупное полнолуние произойдет 5 декабря, но разница между событиями будет больше (12 часов 08 минут), как и расстояние — Луна будет на 129 км дальше от Земли, чем 5 ноября. Согласно данным на сайте Росгидромета, в среду вечером и в ночь на четверг в Москве ожидается переменная облачность, в Санкт-Петербурге — пасмурная и дождливая погода. Такие условия могут помешать наблюдению явления.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.