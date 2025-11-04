Самое крупное суперлуние 2025 года будет особенно ярким

Суперлуние будет уникальным Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Самая крупная полная Луна 2025 года, которую можно наблюдать 5 ноября, будет отличаться повышенной яркостью, заметной невооруженным глазом при безоблачной погоде. Об этом сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время „суперлуния“ сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно», — сообщила ТАСС Кошман.

Астроном пояснила, что суперлуние — не астрономический, а любительский термин, обозначающий полнолуние вблизи перигея (максимально близкой к Земле точки орбиты Луны). Из-за этого лунный диск визуально кажется примерно на 14% больше, чем в момент прохождения полной Луной апогея — самой дальней точки орбиты. Увидеть разницу можно только сравнив профессиональные фотографии спутника, сделанные в эти даты, так как глазу она практически не заметна.

