Прием мигрантов в вузы России предложат ограничить

В России намерены ограничить прием иностранных граждан в колледжи и техникумы. Для этого предлагается ввести обязательное тестирование на знание русского языка и предоставление бумаг, подтверждающих законность нахождения в РФ. Соответствующий законопроект будет внесен партией ЛДПР на рассмотрение Госдумы.

«Предлагается установить, что при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) по очной форме обучения иностранные граждане представляют документы, подтверждающие законность их нахождения на территории РФ. Прием иностранцев на обучение по программам СПО, реализуемым на базе основного общего образования, осуществляется при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка», — цитирует пояснительную записку к законопроекту РИА Новости.

Согласно инициативе, иностранные абитуриенты, не подтвердившие необходимый уровень владения русским языком в ходе тестирования, не будут допущены до освоения образовательных программ. Законопроект направлен на обеспечение качества обучения и успешного освоения знаний студентами из других государств.

