В Госдуме напомнили россиянам о штрафах за зимнюю резину

За плохую зимнюю резину тоже можно получить штраф Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Владельцы автомобилей рискуют получить штрафы в случае, если остаточная глубина протектора зимней резины не достигает 4 миллиметров, а также при одновременной установке летних и зимних покрышек на единую ось транспортного средства. Об этом сообщил политик Павел Федяев, занимающий должность первого зампреда комитета Госдумы по вопросам транспорта и развития транспортной инфраструктуры, представляющий фракцию «Единая Россия».

«Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя», — сообщил политик ТАСС.