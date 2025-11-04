В США мобилизовали полицию на фоне крушения самолета
Полиция выдвинулась на место падения самолета
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Департамент городской полиции Луисвилла в американском штате Кентукки отреагировал на сообщение о крушении самолета около местного аэропорта. Об этом ведомство сообщило в своем заявлении, опубликованном на странице в социальной сети X.
«Департамент городской полиции Луисвилла и ряд других ведомств реагируют на сообщения о крушении самолета... Сообщается о пострадавших», — говорится в заявлении полиции.
Как сообщало URA.RU ранее, грузовой самолет MD-11 потерпел крушение в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Мохаммеда Али. На месте происшествия зафиксированы пострадавшие.
