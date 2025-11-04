Пензенская авиагавань временно приостановил полеты
В пензенском аэропорту введены ограничения для обеспечения безопасности
05 ноября 2025 в 04:17
Аэропорт Пензы временно приостановил работу из-за введенных ограничений на полеты
Воздушная гавань Пензы временно приостановила выполнение авиамаршрутов. Об этом сообщили в Росавиации.
«В пензенском аэропорту действует запрет на взлет и посадку самолетов. Меры приняты для гарантии безопасности пассажиров», — заявил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
